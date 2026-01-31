Serie A canlı izle | Cagliari-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A canlı izle | Cagliari-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cagliari - Verona maçına dair tüm yayın bilgileri ve canlı izleme detayları merak ediliyor.

Cagliari-Hellas Verona maçı izleme linki

Cagliari-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A'da nefesleri kesecek bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. Serie A'da alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Cagliari, sahasında Hellas Verona'yı ağırlıyor. Geçen hafta aldığı kritik puanlarla ligde konumunu iyileştiren Cagliari, Cumartesi akşamı Hellas Verona ile karşılaşacak. Sezon boyunca alt sıralardan kurtulamayan Verona ise zorlu deplasmanda hayati puanlar arıyor. Cagliari - Verona maçına dair tüm yayın bilgileri ve canlı izleme detayları merak ediliyor. Cagliari-Hellas Verona maçı detayları ASPOR.com'da...

CAGLIARI-VERONA MAÇI HANGİ GÜN?

Cagliari-Verona maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Cagliari Calcio-Hellas Verona maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

CAGLIARI-VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Cagliari-Verona maçı, saat 22:45'te başlayacak.

CAGLIARI-HELLAS VERONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cagliari ve Verona'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Cagliari'da, Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak.

CAGLIARI-HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari ile Verona arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Cagliari Calcio-Hellas Verona maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari muhtemel ilk 11'i: Caprile, Ze Pedro, Mina, Luperto, Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert, Esposito, Kılıçsoy

Hellas Verona muhtemel ilk 11'i: Perilli, Slotsager, Nelsson, Ebosse, Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Sarr, Orban

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN