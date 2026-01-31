Leipzig- Mainz maçı hakkında: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Bundesliga'nın 20. haftasında RB Leipzig ile Mainz 05 kozlarını paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi hedefleyen ve 36 puanla 4. sırada yer alan Leipzig, evindeki müthiş formunu sürdürerek liderlik yarışında kalmak istiyor. Ole Werner yönetimindeki ekip, kendi sahasında kayıp vermemeyi amaçlıyor. Diğer yanda küme düşme hattıyla mücadele eden Mainz 05, sadece 15 puanla 16. sırada bulunuyor ve deplasmandaki kötü performansını düzeltmek zorunda. Bu kritik karşılaşma her iki takım için de farklı anlamlar taşıyor: Leipzig şampiyonluk hayallerini canlı tutmak, Mainz ise ligde kalma mücadelesinde önemli bir puan almak istiyor. LeipzigMainz maçının yayın saati, kanalı ve detayları haberimizde...