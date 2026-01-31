Beşiktaş, Kristjan Asllani transferinin ardından orta saha operasyonuna devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Bundesliga'nın yükselen yıldızı Mert Kömür için Augsburg'a 10 milyon Euro'luk resmi teklif iletti. Alman ekibi St. Pauli maçı sonrası nihai kararını verecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özel isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, 20 yaşındaki çok yönlü oyuncuyu kadrosuna katmak için kararlı. Avrupa devlerinin de yakından takip ettiği genç futbolcu, hem teknik kapasitesi hem de dinamizmiyle dikkat çekiyor. Transfer görüşmelerinin kritik aşamaya geldiği bu süreçte tüm gözler Alman kulübünün vereceği yanıtta. Peki Mert Kömür kimdir, hangi mevkilerde oynuyor, kariyerinde hangi kulüplerde forma giydi? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle Avrupa çapında ses getirirken son hamlesini Almanya'nın köklü ekiplerinden Augsburg forması giyen genç yetenek için yaptı. Augsburg'un Bundesliga'daki yükselişinde kilit rol oynayan ve Alman futbol otoriteleri tarafından geleceğin en önemli 'on numaraları' arasında gösterilen genç yıldız için siyah-beyazlı yönetimin 10 milyon Euro'luk resmi teklifi, spor gündemine düştü. Transferin resmiyet kazanması beklenirken, futbolseverler şimdiden bu genç ismin kariyer yolculuğunu mercek altına aldı. Peki, son günlerin en çok konuşulan ismi Mert Kömür kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Augsburg'dan Beşiktaş'a uzanan o transfer rotasının tüm detayları...

MERT KÖMÜR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mert Kömür, 17 Temmuz 2005 tarihinde Almanya'nın Dachau kentinde dünyaya gelmiştir. Bugün 20 yaşında olan genç futbolcu, Türk asıllı bir ailenin çocuğu olup İskandinav ve Alman ekolünün disipliniyle yetişmiş bir yetenektir. 1.83 metre boyundaki Mert, modern futbolun aradığı "çift ayaklı" oyunculardan biridir; hem sağ hem de sol ayağını aynı etkinlikte kullanabilmesi, saha içindeki opsiyonlarını artırmaktadır. Saha içinde sadece bir "on numara" değil, aynı zamanda merkez orta saha ve gerektiğinde santrfor bölgesinde de görev alabilen komple bir hücum oyuncusu profilindedir.

MERT KÖMÜR KARİYERİ

Altyapı Temelleri: Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Dachau 1865'te başladıktan sonra, Münih'in köklü kulüplerinden 1860 München altyapısına geçiş yaptı.

Augsburg: 2019 yılında Augsburg akademisine transfer oldu ve burada sergilediği performansla kulübün en büyük potansiyellerinden biri haline geldi.

Bundesliga: 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Mert, 2024 yılında Bundesliga'daki ilk golünü Bayer Leverkusen'e karşı atarak dikkatleri üzerine çekti.

Milli Takım: Almanya'nın U17, U18 ve U19 yaş kategorilerinde düzenli olarak forma giydikten sonra son olarak Almanya U21 takımına kadar yükselme başarısı gösterdi.

MERT KÖMÜR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç oyuncu, kariyerinin tamamını Almanya futbolunun disiplinli ortamında geçirmiştir:

TSV Dachau 1865: (Altyapı - Başlangıç)

TSV 1860 München: (2016-2019 - Altyapı)

FC Augsburg: (2019-2023 - Altyapı ve Akademi)

FC Augsburg II: (2023-2024 - Regionalliga / Gelişim takımı)

FC Augsburg: (2023-Günümüz - Bundesliga / A Takım)