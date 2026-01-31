Premier Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluk yarışının favorisi Arsenal, 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Leeds United'a konuk oluyor. Manchester City'nin 4 puan önünde lider konumda bulunan Mikel Arteta'nın takımı, Manchester United yenilgisinin ardından moralleri düzeltmek ve zirvedeki konumunu pekiştirmek için sahaya çıkıyor. Ev sahibi Leeds United ise ligde 26 puanla 16. sırada bulunuyor ve düşme hattından uzaklaşmak için kritik puanlara ihtiyaç duyuyor. Daniel Farke yönetimindeki takım, kendi evinde dev rakip karşısında sürpriz peşinde. Arsenal'in şampiyonluk yolunda önemli bir sınav vereceği, Leeds'in ise hayati puan mücadelesi vereceği karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

Leeds United-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Elland Road'daki Leeds United-Arsenal mücadelesi, şampiyonluk yarışındaki lider ile ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekibin stratejik savaşına sahne olacak. Konuk ekip, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından zirvedeki yerini korumak ve rakipleriyle arasındaki farkın kapanmasına izin vermemek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Diğer tarafta ise taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, dev rakibinin hücum hattına karşı katı bir savunma disiplini ve hızlı geçiş oyunlarıyla sürpriz bir sonuç alarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. İki takım arasındaki güç farkına rağmen, alt sıralardaki ekiplerin kendi sahalarında gösterdiği direnç, liderin bu deplasmandan kolay çıkamayacağının sinyallerini veriyor. İşte Leeds United-Arsenal maçı detayları...

Leeds United-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United-Arsenalmaçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Elland Road'daki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Leeds United-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Leeds United-Arsenal mücaelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Arsenal MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Rodon, Struijk, Bornauw; Bogle, Gruev, Stach, Ampadu, Justin; Aaronson, Calvert-Lewin

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard