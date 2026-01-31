Bundesliga'da heyecan dorukta! 39 puanla 3. sırada yer alan Hoffenheim, kendi evinde Union Berlin'i ağırlıyor. Christian Ilzer yönetimindeki ev sahibi ekip, son 4 maçta üst üste galibiyet alarak müthiş bir çıkış yakaladı ve Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un hemen arkasında şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Karşısında ise son 4 maçta kazanamayan ve 24 puanla 9. sırada bulunan Union Berlin var. Steffen Baumgart'ın öğrencileri, bu kritik deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak Avrupa kupalarına katılım hayallerini canlı tutmak istiyor. Bundesliga'nın 20. haftasındaki bu kritik mücadelenin tüm detayları, yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler haberimizde...

PreZero Arena'daki Hoffenheim-Union Berlin maçı, Bundesliga'nın bu sezonki en büyük sürprizlerinden biri olan Hoffenheim'ın 'ilk 4' kararlılığını bir kez daha test edeceği bir 90 dakikaya aday görünürken; ev sahibi ekipte hafta içi Werder Bremen karşısında alınan 2-0'lık galibiyette kırmızı kart gören Wouter Burger'in cezası ve sakatlıkları süren Adam Hlozek ile Koki Machida'nın eksikliği teknik heyeti zorlasa da, hücum hattındaki formda ikili Fisnik Asllani ve Tim Lemperle Hoffenheim'ın en büyük kozları olacak. Konuk ekip Union Berlin cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor; kış arasından döndüğünden beri galibiyet alamayan konuk ekip, özellikle ilk yarılarda gol yollarında yaşadığı kısırlığı aşmaya çalışırken Hoffenheim'ın 6 maçlık iç saha galibiyet serisini de bozmayı hedefliyor. İşte Hoffenheim-Union Berlin maçının detayları...

Hoffenheim-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hoffenheim-Union Berlin maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. PreZero Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Hoffenheim-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Hoffenheim-Union Berlin mücaelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Union Berlin MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Promel, Prass; Asllani; Lemperle

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Jeong, Ansah; Ilic