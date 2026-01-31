Real Oviedo-Girona maç bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'nın 22. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanacak. Son sırada yer alan ve sadece 13 puanla zor durumda olan Real Oviedo, yeni teknik direktör Guillermo Almada yönetiminde kendi sahasında Girona'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, Almada ile birlikte sahasındaki ilk galibiyeti alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Karşısında ise 25 puanla 11. sırada bulunan ancak istikrarsız performans sergileyen Girona var. Míchel yönetimindeki konuk ekip, zayıf rakibi karşısında galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip Real Oviedo-Girona mücadelesinin tarihi, saati ve yayıncı kanalı haberimizde...