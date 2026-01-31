Bodrum FK-Serik Belediyespor maçı izlemek için tıklayın

TFF 1. Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Bodrum FK - Serik Belediyespor maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Bodrum - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Sezonun kritik haftalarından birinde oynanacak mücadele, her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Bodrum FK-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BODRUM FK-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum - Serik Belediyespor maçı bugün oynanacak.

BODRUM FK-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum - Serik Belediyespor maçı saat 19:00'da (TSİ) oynanacak.

BODRUM FK-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor ile Serik Belediyespor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

