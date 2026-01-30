Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, en değerli oyuncusu kim ve ligde kaçıncı sırada? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, köklü geçmişi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham Forest hakkında merak edilen tüm detaylar ve analizler ASPOR'da!

Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, en değerli oyuncusu kim ve Premier Lig'de kaçıncı sırada? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest hakkındaki detaylar futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest'ın kadro piyasa değeri, yıldız oyuncuları ve lig sıralamasıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde.

NOTTINGHAM FOREST TAKIMI NE ZAMAN KURULDU?

1865 yılında kurulan Nottingham Forest, İngiltere'nin Nottingham kentini temsil ediyor ve iç saha maçlarını City Ground Stadı'nda oynuyor. Tarihi ve köklü geçmişiyle İngiliz futbolunun en eski ve prestijli kulüplerinden biri olarak kabul edilen Forest, Avrupa kupalarında da önemli başarılara imza atan ekipler arasında yer alıyor.

NOTTINGHAM FOREST LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Nottingham Forest, Premier League'de bu sezon topladığı 25 puanla 17. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde alt sıralardan uzaklaşarak orta sıralara tırmanma hedefiyle mücadele ediyor. Premier Lig'in yüksek rekabet seviyesi nedeniyle lig sıralamasında her hafta önemli değişiklikler yaşanırken, Nottingham Forest özellikle iç saha performansıyla puan toplamayı amaçlıyor.

NOTTINGHAM FOREST'IN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Nottingham Forest kadrosunda birçok yıldız futbolcu bulunuyor. Takımın en değerli oyuncusu olarak Morgan Gibbs-White öne çıkıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 65 milyon euro.

İngiliz orta saha oyuncusu, hem Premier Lig'deki performansı hem de hücum katkısıyla takımın en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Gibbs-White, teknik kapasitesi, oyun kurma yeteneği ve skor katkısıyla Avrupa kulüplerinin de radarında yer alan bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

NOTTINGHAM FOREST TOPLAM KADRO DEĞERİ NEDİR?

Transfermarkt verileri göre; takımın toplam piyasa değeri ise yaklaşık 604 milyon euro. Premier Lig kulüpleri arasında orta-üst segmentte bir kadro değerine sahip olan Nottingham Forest, İngiltere futbolunun ekonomik gücü sayesinde transfer piyasasında aktif rol oynayabilen kulüplerden biri olarak öne çıkıyor. Kadro değerinin yüksek olması, takımın Avrupa kupalarında da rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.