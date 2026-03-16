İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Rayo Vallecano ile Levante karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rayo Vallecano ile Levante 1-1 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor'un rakibi olan Rayo Vallecano, Levante karşısında puanı 90. dakikada Pathe Ciss ile kurtardı. Levante'nin golü ise 41. dakikada Carlos Espi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 32'ye yükselterek 13. sırada yer aldı. Levante ise ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 23'e yükselterek haftayı 19. sırada kapattı.