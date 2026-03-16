İtalya Serie A'nın 29. haftasında Cremonese ile Fiorentina karşı karşıya geldi.

Giovanni Zinni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fiorentina, deplasmanda Cremonese'yi 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini 25. dakikada Fabiano Parisi, 32. dakikada Roberto Piccoli, 49. dakikada Dodo ve 70. dakikada Albert Gudmundsson kaydederken Cremonese'nin tek golü bir dönem Gaziantep FK'de forma giyen 57. dakikada David Okereke'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fiorentina, ligde 2 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 28'e yükselterek 16. sırada yer aldı. Cremonese'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 15 maça çıktı ve 24 puanla haftayı 18. sırada kapattı.