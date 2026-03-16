İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Brentford ile Wolverhampton 2-2 berabere kaldı.

Brentford'un gollerini 22. dakikada Michael Kayode ve 37. dakikada Igor Thiago kaydederken Wolves'un golleri 44. dakikada Adam Armstrong ve 77. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Brentford ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakladı ve puanını 45'e çıkararak 7. sırada yer aldı. Wolverhampton ise ligde Aston Villa ve Liverpool galibiyetlerinin ardından Brentford karşısında berabere kalarak son 3 maçta 7 puan topladı ve puanını 17'ye çıkardı. İngiliz ekibi, Premier Lig'de son sırada bulunuyor.