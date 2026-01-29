U17 Gelişim Ligi 1. Grup 20. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe U17 evinde Galatasaray U17 takımını konuk etti.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray, 20. dakikada Onur'un penaltıdan attığı golle 1-0'lık skorla galip geldi.
Karşılaşmada futboldan çok iki takım futbolcuları arasında çıkan kavga gündem oldu.
İŞTE O ANLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında U17 Gelişim Ligi'nde oynanan karşılaşmada gergin anlar yaşandı. pic.twitter.com/6MO3NjQlPP— Sabah Spor (@sabahspor) January 29, 2026