Arda Güler'den oyundan çıkarken isyan etti! "Neden hep ben?"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen maçta Benfica son dakikada kalecisi Trubin'in kaydettiği golle Real Madrid'i 4-2 mağlup etti ve adını averajla ilk 24 takım arasına yazdırdı. Milli yıldız Arda Güler'in oyundan çıkarken tepkisi geceye damga vuran anlardan oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Geceye damga vuran karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 4-2 mağlup eden Portekiz ekibi averajla adını son 24 takım arasına yazdırdı.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'da 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin takımını averajla ilk 24 takımı arasına yazdıran isim oldu.

Real Madrid ise bu yenilgi sonrası 15 puanda kaldı ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.

ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ GECEYE DAMGA VURDU

Real Madrid'in golleri 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.

79. dakikada oyundan çıkan Arda Güler'in teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya tepkisi kameralara yansıdı. Milli oyuncunun sahayı terk ederken "Neden hep ben?" diyerek isyan ettiği görüldü. Yıldız oyuncunun öfkesi tüm dünyada gündem oldu.