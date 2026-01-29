Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Manchester City'nin dünyaca ünlü 10 numarası Bernardo Silva transferi için dev bir adım attı. Portekizli yıldızın eski takım arkadaşları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane de devreye giriyor. İşte detaylar...

Daha önce de adı sıklıkla Galatasaray'la geçen deneyimli yıldızın bu teklifle sıcak bakabileceği ifade edildi. Manchester City'den tanıdığı İlkay Gündoğan ve Leroy Sane başta olmak üzere yakından tanıdığı isimlerin sarı-kırmızılı takımda olması Silva'yı olumlu etkiliyor.