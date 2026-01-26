Girona-Getafe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga’da 21. haftanın dikkat çeken randevusunda Girona ile Getafe karşı karşıya gelecek. Sahasında oynayacağı mücadelede puan tablosunda yukarı çıkmayı hedefleyen Girona, 24 puanla 13. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Getafe ise 21 puanla 18. basamakta bulunurken, zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Girona-Getafe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Girona-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GIRONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 21. haftada oynanacak Girona-Getafe maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

GIRONA-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Montilivi'de oynanacak Girona-Getafe maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.