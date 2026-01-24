Bundesliga'nın 18. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund arasında kritik bir mücadele yaşanacak. Lider Bayern Münih'i 39 puanla takip eden Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a yenilmenin ardından ligde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Union Berlin ise 24 puanla 9. sırada yer alıyor ve son 5 maçta yenilmezlik serisini koruyarak formda görünüyor. Berlin ekibi, stadyumundaki atmosfer avantajıyla dev rakibini durdurmayı ve Avrupa kupalarına katılım şansını artırmayı hedefliyor. Union Berlin-Borussia Dortmund maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Union Berlin-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Berlin'deki Union Berlin-Borussia Dortmund mücadelesi, Bundesliga'nın en zorlu deplasmanlarından birinde taktiksel bir savaşa sahne olacak. Ev sahibi Union Berlin, son haftalarda geriye düştüğü maçlarda gösterdiği direnç ve son dakika golleriyle 'pes etmeyen takım' kimliğini koruyor. Başkent temsilcisi, özellikle evinde Dortmund'a karşı son 6 maçta aldığı 4 galibiyetle rakibine karşı psikolojik bir üstünlüğe sahip. Konuk ekip Borussia Dortmund tarafında ise ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi korunmak istiyor. Dortmund'un en büyük kozu, sezon başından bu yana ligi kasıp kavuran golcü Serhou Guirassy ve yaratıcı gücüyle Julian Brandt olacak. İşte Union Berlin-Borussia Dortmund maçının detayları...

Union Berlin-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 18. haftasındaki Union Berlin-Borussia Dortmund maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Union Berlin-Borussia Dortmund MAÇI SAAT KAÇTA?

Alte Forsterei'deki Union Berlin-Borussia Dortmund mücadelesi, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Union Berlin-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Robert Hartmann'ın düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Union Berlin-Borussia Dortmund MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Juranovic; Jeong; Ilic, Ansah

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy