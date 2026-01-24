Rayo Vallecano-Osasuna maçı canlı izle: Rayo Vallecano Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Osasuna maçı canlı izle

İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Rayo Vallecano – Osasuna maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç detayları büyük merak konusu oluyor. Osasuna, Cumartesi günü oynanacak Rayo Vallecano deplasmanında üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Konuk ekip La Liga puan tablosunda 12. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor. Ev sahibi Rayo Vallecano ise rakibiyle aynı puana sahip olarak 13. sırada yer alıyor. Orta sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de ligde rahat bir konum elde etmek için sahaya çıkacak.

RAYO VALLECANO-OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN?

Rayo Vallecano-Osasuna maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

RAYO VALLECANO-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Osasuna maçı, saat 16:00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO-OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rayo Vallecano ve Osasuna'nın, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak.

RAYO VALLECANO-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano ile Osasuna arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.