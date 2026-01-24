Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda ligin son sırasındaki Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında lider Arsenal'in 7 puan gerisinde kalan City, geçen hafta Manchester United'a karşı aldığı 2-0'lık derbi yenilgisinin ardından moral arıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 43 puanla 2. sıradaki konumunu sağlamlaştırmak ve zirve yarışında kalmak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Sadece 8 puanla küme düşme hattında bulunan Wolves ise, güçlü rakip karşısında beklenmedik bir sonuç alarak ligde kalma mücadelesine katkı sağlamayı hedefliyor. Manchester City-Wolverhampton maçının hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve maç öncesi son gelişmeler haberimizde...

Manchester City-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Etihad Stadyumu'ndak, Manchester City-Wolverhampton mücadelesi, Premier Lig'in en uç noktadaki iki takımını karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, sakatlıkları süren Rodri, Ruben Dias ve John Stones gibi kilit isimlerin yokluğunda savunma hattını kurmakta zorlanıyor. Ancak ligin gol kralı Erling Haaland, son maçlardaki suskunluğunu ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Wolves karşısında bozmak için sahada olacak. Konuk ekip Wolverhampton cephesinde ise Rob Edwards yönetiminde, son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyerek müthiş bir direnç sergiliyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı 4-0 kaybeden Wolves, bu kez daha kompakt bir savunma ve Hee-Chan Hwang liderliğindeki kontra ataklarla City'nin savunma açıklarını değerlendirmeyi hedefliyor. İşte Manchester City-Wolverhampton maçının detayları...

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Wolverhampton maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Wolverhampton maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo; Semenyo, Foden, Doku; Haaland

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Strand Larsen