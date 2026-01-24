CANLI SKOR ANA SAYFA
G.Saray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! 15:35
Beşiktaş'tan Thilo Kehrer için flaş teklif! Beşiktaş'tan Thilo Kehrer için flaş teklif! 15:14
Thiago Almada sessizliğini bozdu! Thiago Almada sessizliğini bozdu! 14:56
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! 14:40
F.Bahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı F.Bahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı 14:24
F.Bahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! F.Bahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! 12:27
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:01
Trabzonspor'a Rumen sol kanat! Trabzonspor'a Rumen sol kanat! 11:32
F.Bahçeli eski isme G.Saray kancası! F.Bahçeli eski isme G.Saray kancası! 11:10
Noa Lang, G.Saray tarihindeki 214. yabancı futbolcu Noa Lang, G.Saray tarihindeki 214. yabancı futbolcu 11:04
Casado'dan flaş transfer kararı! G.Saray'a gelecek mi? Casado'dan flaş transfer kararı! G.Saray'a gelecek mi? 10:01
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! 09:45
