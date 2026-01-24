Serie A'nın 22. haftasında kritik bir alt sıra mücadelesi yaşanıyor. Averajla küme düşme hattının üzerinde 17 puanla tutunan Fiorentina, Artemio Franchi Stadı'nda Cagliari'yi ağırlıyor. Ev sahibi takım son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek ve ligde kalma mücadelesinde önemli 3 puanı almak istiyor. Konuk ekip Cagliari ise 22 puanla 15. sırada bulunuyor ve rakibiyle arasını açarak rahat nefes almayı hedefliyor. Zorlu Floransa deplasmanından puanla dönmek isteyen konuk ekip için maç büyük önem taşıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Fiorentina-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Artemio Franchi'deki Fiorentina-Cagliari karşılaşması, iki takımın da sezon sonu kaderini belirleyebilecek bir taktik savaşına sahne olacak; zira ev sahibi Fiorentina, bu sezon kalesinde gördüğü 32 golle savunmada büyük zafiyetler yaşarken, hücumda da Moise Kean'in sakatlığı nedeniyle en büyük gol silahından mahrum bir şekilde sahaya çıkıyor. Teknik direktör Paolo Vanoli'nin yönetiminde ve Gudmundsson ve Roberto Piccoli liderliğinde gol arayacak olan ev sahibi ekip için iç saha avantajı hayati önem taşırken, konuk ekip Cagliari cephesinde de sakatlık listesi bir hayli kalabalık. Cagliari'de Michael Folorunsho, Alessandro Deiola ve Andrea Belotti gibi kilit isimlerin eksikliği teknik heyeti rotasyonda zorlasa da, kalede Elia Caprile ve hücum hattında genç yetenek Semih Kılıçsoy'un formuna güvenen ada temsilcisi, Fiorentina'nın üzerindeki ağır baskıyı kontra ataklarla cezalandırmayı planlıyor. İşte Fiorentina-Cagliari maçının detayları...

Fiorentina-Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina-Cagliari maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Artemio Franchi'deki karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Fiorentina-Cagliari MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Cagliari maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina-Cagliari MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli; Solomon, Ndour, Gudmundsson; Piccoli

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Prati, Adopo, Mazzitelli, Idrissi; Esposito, Kılıçsoy