Bundesliga'da heyecan dorukta! Ligin 18. haftasında Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim arasında oynanacak kritik mücadele, Şampiyonlar Ligi yarışını doğrudan etkiliyor. 33 puanla üçüncü sırada yer alan Hoffenheim, Frankfurt deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve iddiasını güçlendirmek istiyor. Ev sahibi Frankfurt ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için bu maçı kazanmak zorunda. Son yıllarda Hoffenheim karşısında üstünlük kuran Frankfurt, bu istatistiği lehine kullanarak üst sıralara yükselmeyi planlıyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçının canlı yayın bilgileri...

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Frankfurt'taki Eintracht -Hoffenheim mücadelesi, iki ofansif ekibin yüksek tempoda geçmesi beklenen randevusuna sahne olacak. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini bu kez taraftarı önünde devirmek niyetinde. Konuk ekip Hoffenheim cephesinde tecrübeli Andrej Kramaric, 6 gol ve 20 asistiyle Bundesliga'nın en etkili oyun kurucularından biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Frankfurt'un son 8 maçının 5'inde '2.5 Üst' barajının aşılmış olması, gollü bir maç izleyeceğimizin sinyallerini veriyor. Her ne kadar Hoffenheim ligde 2 maçlık galibiyet serisiyle gelse de, Frankfurt'un evinde rakibine karşı son 7 maçta 6 galibiyet alması ev sahibini kağıt üzerinde bir adım öne çıkarıyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçının detayları...

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 18. haftasındaki Eintracht Frankfurt-Hoffenheim maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park'taki Eintracht Frankfurt-Hoffenheim mücadelesi, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Sven Jablonski'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Kristensen, Collins, Koch, Theate; Larsson, Skhiri; Doan, Chaibi, Brown; Kalimuendo

Hoffenheim: Baumann; Hranac, Hajdari, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Prass; Kramaric, Lemperle; Asllani