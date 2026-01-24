Premier Lig’de West Ham United ile Sunderland karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “West Ham Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Londra Stadyumu’nda Cumartesi öğle saatlerinde oynanacak mücadelede iki takım da üst üste ikinci lig galibiyetini almayı hedefliyor.

West Ham United - Sunderland maçı canlı izle

Premier Lig'de heyecan West Ham United – Sunderland maçıyla devam ediyor. "West Ham Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir?" sorusu Google'da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Londra Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada West Ham, Tottenham galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek isterken, Sunderland ise Crystal Palace zaferinin ardından ikinci galibiyetini hedefliyor. Maçın yayın kanalı ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

WEST HAM-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN?

West Ham-Sunderland maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

WEST HAM-SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

West Ham-Sunderland maçı, saat 15:30'da başlayacak.

WEST HAM-SUNDERLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

West Ham ve Sunderland'in, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

WEST HAM-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham ile Sunderland arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED - SUNDERLAND MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ