Levante-Elche CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

La Liga'nın 21. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanacak. Levante, kendi sahasında Elche'yi konuk ediyor. Ligde 14 puanla 19. sırada bulunan ve sezon başından bu yana iç sahada galibiyetle tanışamayan Levante, taraftarı önünde bu kötü seriyi sonlandırarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 24 puanla 8. sırada yer alan ve Avrupa kupaları hedefleyen Elche ise son iki maçta aldığı beraberliğin ardından deplasmanda galibiyet peşinde. Her iki takım için de kritik öneme sahip maç, La Liga'da haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Levante-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...