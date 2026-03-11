Şampiyonlar Ligi son 16 turu, Almanya'da dev bir kapışmayla devam ediyor. Lig aşamasını zirvede bitiren Arsenal, play-off turunda Olympiacos'u eleyen Bayer Leverkusen'in sahasına konuk oluyor. Kasper Hjulmand yönetimindeki Leverkusen, BayArena'da avantaj yakalamak için sahaya çıkarken; Mikel Arteta'nın Premier Lig lideri Arsenal'ı, Londra'daki rövanş öncesi kritik bir galibiyet peşinde. İki takım arasındaki güç dengesi merak konusu: Leverkusen'in ev sahibi avantajı mı, yoksa Arsenal'in lig aşamasındaki üstün performansı mı belirleyici olacak? Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde...

Bayer Leverkusen-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'nın Leverkusen şehrinde, BayArena'daki dev mücadeleyi, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ev sahibi Bayer Leverkusen'de eksikler can sıkıyor; savunmanın önemli ismi Lucas Vazquez ve golcü Patrik Schick sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip cephesinde ise işler yolunda. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta sadece 4 gol yiyerek savunma disipliniyle dikkat çekti. Yaz transferi Viktor Gyokeres'in 15 gollük müthiş formu, Leverkusen savunması için en büyük tehdit olacak. İşte Avrupa'da gecenin açılış maçına dair tüm detaylar...

Bayer Leverkusen-Arsenal MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları kapsamındaki Bayer Leverkusen-Arsenal maçı, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Bayer Leverkusen-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Arsenal arasındaki mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bayer Leverkusen-Arsenal MAÇI İZLE | TRT SPOR

Bayer Leverkusen-Arsenal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres