Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un çeyrek final rakipleri belirlenecek. Turkuvaz Medya'nın canlı yayınlayacağı törende Samsunspor ve Konyaspor gibi seri başı takımlar da rakiplerini öğrenecek. Tek maç eleme sisteminin geçerli olacağı müsabakalarda her takım için kritik eşleşmeler söz konusu. Gençlerbirliği ve Alanyaspor gibi sürpriz adaylar ise büyük takımlarla eşleşme şansı yakalayabilir. Kupa yolunda ilerlemek isteyen tüm kulüpler için kaderin belirleneceği ve çeyrek ve yarı final programının da açıklanacağı kura çekiminin tüm detayları, canlı yayın bilgileri ve maç tarihleri haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolundaki en kritik dönemeç olan çeyrek ve yarı final kura çekimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kura çekimi, Türkiye'nin spor kanalı A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda seri başı takımlar, çeyrek finalde rakiplerini kendi sahalarında ağırlamanın avantajını yaşayacak. Aynı grupta yer alan takımların birbiriyle eşleşemeyeceği bu turda, futbol tutkunları şimdiden dev derbi senaryolarını ve sürpriz eşleşmeleri konuşmaya başladı. İşte kupa yolunda son 8 takımın kaderini belirleyecek kura çekimi detayları...

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek olan kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev organizasyon, A Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler ise A Spor'un resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden kura çekimine ulaşabilecek.

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | A SPOR CANLI

SERİ BAŞI TAKIMLAR VE RAKİPLERİ

Kura çekiminde takımlar iki torbaya ayrılacak. Seri başı avantajına sahip olan takımlar, bu turdaki maçlarını kendi evlerinde oynama hakkı kazanacak.

Seri Başı Takımlar: Samsunspor, Konyaspor, Galatasaray, Beşiktaş.

Samsunspor, Konyaspor, Galatasaray, Beşiktaş. Diğer Takımlar (Muhtemel Rakipler): Gençlerbirliği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor.

ZTK ÇEYREK VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

MAÇ TAKVİMİ: ÇEYREK VE YARI FİNAL NE ZAMAN?

Kura çekimi sonrası netleşecek olan fikstürde maç tarihleri şu şekilde planlandı:

Çeyrek Final Maçları: 21-22-23 Nisan 2026

Yarı Final Maçları: 12-13-14 Mayıs 2026

Çeyrek finalde tur atlayan takımlar, yarı finalde de tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Yarı finalde ev sahibi takım, yapılacak ek kurayla belirlenecek.