Ligue 1’de 18. haftanın en kritik mücadelelerinden biri Nantes ile Paris FC arasında oynanacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Nantes, sahasında kazanarak rakibini puan tablosunda geride bırakmak istiyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Paris FC ise 16 puanla 15. sırada yer alıyor ve bu önemli maçtan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Nantes-Paris FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

NANTES-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında oynanacak Nantes-Paris FC maçı 18 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

NANTES-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade de la Beaujoire'de oynanacak Nantes-Paris FC maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.