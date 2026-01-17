Wolfsburg-Heidenheim maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga’da 18. hafta heyecanı, Wolfsburg ile Heidenheim arasında oynanacak önemli karşılaşmayla sürüyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Wolfsburg, kazanarak puanını 21’e çıkarmayı ve ligde üst basamaklara yaklaşmayı hedefliyor. Son sırada yer alan Heidenheim ise kötü seriyi bozmak ve deplasmandan değerli bir sonuçla dönmek istiyor. Futbolseverler, bu kritik mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. Peki, Wolfsburg-Heidenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?