La Liga'da küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Mallorca, sahasında Avrupa kupalarına göz diken Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. 18 puanla 17. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarları önünde son dönemdeki formsuzluğunu sona erdirmeyi hedeflerken, 24 puanla 8. sırada yer alan konuk ekip deplasmanda istikrar yakalamak istiyor. Jagoba Arrasate ile Ernesto Valverde'nin taktik düellosunun yaşanacağı maçta iki takımın da farklı hedefleri var. Mallorca için ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım, Athletic Bilbao için ise Avrupa yolunda kritik 3 puan söz konusu. La Liga'nın 20. haftasındaki bu heyecan dolu mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri haberimizde...

Mallorca-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Palma'daki Visit Mallorca Stadyumu, La Liga'da haftanın en çekişmeli ve taktiksel disiplinin ön plana çıkacağı randevularından birine ev sahipliği yapıyor. Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı iyice daralan ev sahibi ekip, özellikle iç sahadaki golcü kimliğine ve taraftar desteğine güvenerek bu zorlu dönemeçten zaferle çıkmayı planlıyor. Konuk ekip ise ligin genelinde daha istikrarlı bir görüntü çizse de, son haftalarda kalesini gole kapatmakta zorlanması ve dış saha performansındaki dalgalanmalar nedeniyle Ada deplasmanına temkinli geliyor. Her iki tarafın da son maçlarında puan kayıpları yaşamış olması, bu mücadeleyi sezonun geri kalanı için kritik bir "kırılma noktası" haline getiriyor. Sert fiziksel mücadelenin ve stratejik hamlelerin ön planda olacağı bu 90 dakika, ligin hem alt hem de orta sıralarındaki dengeleri sarsmaya aday. İşte Mallorca-Athletic Bilbao maçının detayları...

Mallorca-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN?

Mallorca-Athletic Bilbao maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Mallorca-Athletic Bilbao MAÇI SAAT KAÇTA?

Visit Mallorca Stadyumu'ndaki Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesi, Türkiye saati ile 118.15'te başlayacak.

Mallorca-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 20 haftasındaki Mallorca-Athletic Bilbabo karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.