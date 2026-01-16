Fransa Ligue 1'de dev derbi heyecanı yaşanıyor. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te 4. sıradaki Lille ile karşı karşıya geliyor. 39 puanla lider Lens'in bir puan gerisinde bulunan PSG, hafta içi Paris FC'ye kupada elenmesinin ardından taraftarının önünde moral arıyor. Luis Enrique yönetimindeki yıldız kadro, şampiyonluk yarışında liderliği geri almak için bu maçı kazanmak zorunda. 32 puanla ilk 3 hedefleyen Lille ise, 2026'ya iki mağlubiyetle başlamasına rağmen Paris'ten puan çıkararak şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı planlıyor. Bruno Genesio'nun öğrencileri, güçlü kadrosuyla zorlu deplasmanı fırsata çevirmeye kararlı. Peki PSG-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG-Lille maçını canılı takip etmek için tıklayın...

Parc des Princes'teki PSG-Lille mücadelesi, her iki takımın da zirve yarışındaki kaderini belirleyecek. Ev sahibi PSG'de sakatlık listesi oldukça kalabalık; Kang-in Lee, Safonov ve Ndjantou sakatlıkları nedeniyle, Achraf Hakimi ise Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) oldukları için bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Lille tarafında ise 39 yaşındaki golcü Olivier Giroud ve genç yetenek Haraldsson, PSG savunmasının boşluklarını kollayacak. Lille'in son dört resmi maçta PSG'ye karşı galibiyet alamamış olması istatistiksel bir dezavantaj gibi görünse de, Paris'in son dönemdeki savunma zafiyetleri konuk ekibin en büyük umudu olacak. Peki PSG-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında oynanacak PSG-Lille maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

PSG-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Lille maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG-LILLE MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zbarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Mayulu

Lille: Ozer; Meunier, Mbemba, Mandi, Verdonk; Andre, Bentaleb; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud