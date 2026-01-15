Hellas Verona-Bologna maçı detayları: Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A'nın 20. haftasında, küme düşme hattında mücadele eden Hellas Verona, 13 puanla 19. sırada yer alıyor ve kendi sahasında Bologna'yı konuk ediyor. 2026'nın ilk galibiyetini almak isteyen ev sahibi için bu maç adeta final niteliğinde. Karşılarında ise 27 puanla 9. sırada bulunan ve Avrupa kupaları hayali kuran Bologna var. Verona'nın ev sahibi avantajı mı, yoksa Bologna'nın form üstünlüğü mü galip gelecek? İki takım arasındaki puan farkı ve hedefler bu karşılaşmayı daha da heyecanlı kılıyor. Hellas Verona-Bologna maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde...