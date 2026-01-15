CANLI İZLE | Sipay Bodrum FK-Tümosan Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda kritik randevu! Sipay Bodrum FK, evinde Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. İlk haftada Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilen ve henüz puanla tanışamayan Bodrum FK, taraftarı önünde Süper Lig ekibini devirerek üst tura yükselme umutlarını canlı tutmak istiyor. Grupta 6. sırada yer alan ev sahibi ekip için bu maç adeta final niteliğinde. Öte yandan ilk maçında Antalyaspor'u mağlup ederek 3 puan alan ve grupta 3. sırada bulunan Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, zorlu Bodrum deplasmanından galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma yolunda dev adım atmayı hedefliyor. Bodrum FK-Konyaspor maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.