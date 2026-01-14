İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter ile Lecce karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Inter Francesco Pio Esposito'nun 78. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 15.01.2026 - 01:00
Inter puanını 46 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Lecce ise 17 puanda kaldı. H
akan Çalhanoğlu maçında kadrosunda yer almadı.
