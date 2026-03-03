Everton-Burnley canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda? | Muhtemel 11'ler

Premier Lig'in 29. haftasında Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda küme düşme hattındaki Burnley'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Newcastle galibiyetiyle morali yükselen ve 40 puanla 8. sırada bulunan ev sahibi takım, Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında golsüz berabere kalan iki ekip, bu kez çok farklı hedeflerle sahaya çıkacak. 19 puanla 19. sırada yer alan ve son maçta Brentford'a dramatik şekilde yenilen Burnley, küme düşmemek için her maçı final havasında oynuyor. Everton taraftarı önünde üç puan alarak Avrupa yolunda ilerlemek isterken, Burnley deplasmanda hayati bir direnişle puan ya da puanlar toplamaya çalışacak. Kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...