Serie A’nın 20. haftasında Juventus, sahasında Cremonese’yi konuk etmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Luciano Spalletti’nin öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak yoluna fire vermeden devam etmeyi amaçlıyor. 36 puanla 5. sırada bulunan Juventus’ta genç yıldız Kenan Yıldız’ın ilk 11’de yer alıp almayacağı merakla bekleniyor. 22 puanla 13. basamakta yer alan Cremonese ise zorlu deplasmandan alacağı puanlarla kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Juventus-Cremonese maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Juventus-Cremonese maçı 12 Ocak Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Cremonese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Kenan Yıldız; David

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy