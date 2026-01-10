Heidenheim-Köln maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’da 16. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Heidenheim ile Köln kozlarını paylaşacak. Kümede kalma mücadelesi veren Heidenheim, ev sahibi avantajını kullanarak hayati bir galibiyet almayı amaçlıyor. 16 puanla 11. basamakta yer alan Köln ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Heidenheim-Köln maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?