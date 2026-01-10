İspanya La Liga'nın 19. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanıyor. Girona, evinde Osasuna'yı ağırlayacak. Geçen hafta Mallorca deplasmanında kazandığı 2-1'lik galibiyetle morali yüksek olan ve 18 puanla 17. sıraya yükselen Girona, iç saha avantajını kullanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Karşısında 19 puanla 13. sırada yer alan Osasuna bulunuyor. Alessio yönetimindeki konuk ekip, deplasmanda aldığı kötü sonuçları geride bırakıp orta sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. Peki Girona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Montilivi'de oynanacak mücadele, iki takımın da ligin ikinci yarısına hangi psikolojiyle gireceğini belirleyecek. Ev sahibi Girona, son haftalarda Ukraynalı yıldızları Viktor Tsygankov ve Vladyslav Vanat'ın yükselen formuyla moral bulsa da, sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Osasuna cephesinde ise ligin en etkili kulelerinden Ante Budimir, deplasmandaki gol orucunu bozmaya kararlı. Tarihsel olarak Girona, evinde Osasuna'ya karşı son 5 maçta yenilmezlik serisine sahip; ancak her iki takımın da puan tablosundaki sıkışıklığı, bu maçı taktiksel bir satranç partisine dönüştürebilir. İşte Girona-Osasuna maçının detayları...

Girona-Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Girona-Osasuna maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 20.30'da, Estadio Montilivi'de oynanacak.

Girona-Osasuna MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Girona-Osasuna karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Osasuna MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Witsel, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat

Osasuna: Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Bretones; Moncayola, Torro; Munoz, Oroz, Ruben Garcia; Budimir