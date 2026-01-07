Premier Lig'in 21. haftasında Batı Londra Derbisi heyecanı yaşanıyor. Fulham ile Chelsea, Craven Cottage'da kozlarını paylaşacak. Marco Silva yönetimindeki Fulham, ligde son 5 maçtır yenilmiyor ve 28 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, taraftarları önünde ezeli rakibini yenerek moral depolamak istiyor. Öte yandan 31 puanla 5. sırada yer alan Chelsea, Manchester City deplasmanından aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından üç puana odaklandı. İşte Fulham-Chelsea maçının tüm detayları...

Fulham-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'da Fulham-Chelsea karşılaşması, sadece 3 puan değil, Londra'nın batısındaki 'gurur' mücadelesi olarak sahne alacak. Ev sahibi Fulham, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) bulunan Calvin Bassey ve Alex Iwobi gibi kilit isimlerin yokluğunda, tecrübeli Raul Jimenez ile fark yaratmaya çalışacak. Konuk ekip Chelsea'de ise moraller yerinde; Manchester City karşısında cezalı olduğu için oynamayan Moises Caicedo takıma dönerken, sakatlıklarını atlatan Robert Sanchez, Wesley Fofana ve Marc Cucurella'nın da kadroda olması bekleniyor. İşte Fulham-Chelsea maçı detayları...

Fulham-Chelsea MAÇI NE ZAMAN?

Fulham-Chelsea maçı, 7 Ocak Çarşamba günü, Craven Cottage'de oynanacak.

Fulham-Chelsea MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham-Chelsea maçı, Türkiye saati ile 22.30'da, Peter Bankes'in düdüğüyle start alacak.

Fulham-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanın doruğa ulaştığı Fulham-Chelsea mücadelesi, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fulham-Chelsea MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Cuenca, Andersen, Diop; Castagne, Berge, Lukic, Robinson; Wilson, Kevin; Jimenez

Chelsea: Jorgensen; James, Chalobah, Badiashile, Gusto; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap