Inter Milan, Serie A’da zirveyi yeniden ele geçirdikten sonra Parma deplasmanında sahne alıyor. Bologna galibiyetiyle AC Milan ve son şampiyon Napoli’nin önüne geçen Inter, liderliğini korumak istiyor. Ev sahibi Parma ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın peşinde. Parma–Inter maçını canlı izlemek isteyenler, yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve HD izleme seçeneklerini merak ediyor.

Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Parma ile Inter arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir viraja giren Inter, deplasmanda Parma'yı mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Son haftalarda form grafiğini yükselten Inter, lig lideri olarak sahaya çıkacak. Parma–Inter maçının tarihi, saati, yayıncı kanalı ve canlı HD izleme bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Parma-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

PARMA-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Parma-Inter maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:45'te başlayacak.

PARMA-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma ve Inter'in, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA VS INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

