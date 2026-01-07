İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta! 21. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Brentford, evinde Sunderland'ı ağırlıyor. Geçen hafta Everton'ı 4-2 mağlup ederek moral bulan ve 30 puanla 7. sıraya yükselen Brentford, Keith Andrews yönetiminde 2026'ya evinde kayıpsız başlamak istiyor. Karşısında ise sezonun en istikrarlı ekiplerinden Sunderland var. Regis Le Bris'in çalıştırdığı takım, en az mağlubiyet alan ekipler arasında yer alıyor ve son 4 maçta beraberlik serisini sürdürüyor. Peki Brentford-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gtech Community Stadyumu, bu akşam stratejik bir taktik savaşına ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Brentford, ligin en etkili iç saha takımlarından biri olarak dikkat çekerken, gol krallığı yarışında zirveyi zorlayan Igor Thiago en büyük güven kaynakları. Sunderland cephesinde ise işler savunma disiplini üzerine kurulu; konuk ekip ligin en az mağlubiyet alan takımlarından biri olsa da son haftalarda kazanmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta Tottenham deplasmanında son dakika golüyle puanı kurtaran yeni transfer Brian Brobbey, Sunderland hücum hattına taze kan getirdi. İki takımın da 30 puanda eşitlendiği bu '6 puanlık' maçta alınacak bir galibiyet, kazananı Şampiyonlar Ligi potasının hemen eşiğine taşıyabilir. Peki Brentford-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Sunderland MAÇI NE ZAMAN?

Brentford-Sunderland maçı, 7 Ocak Çarşamba günü, Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak.

Brentford-Sunderland MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Brentford-Sunderland maçı, Türkiye saati ile 22.30'da, Matt Donohue'nin düdüğüyle start alacak.

Brentford-Sunderland MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve yarışının doruğa ulaştığı Brentford-Sunderland mücadelesi, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford-Sunderland MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmoliuk, Janelt; Jensen, Damsgaard, Schade; Thiago

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Geertruida, Xhaka; Mayenda, Le Fee, Adingra; Brobbey