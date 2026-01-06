Sassuolo-Juventus maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Sassuolo-Juventus maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A’nın 19. haftasında Sassuolo ile Juventus kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. Son dönemde galibiyete hasret kalan Sassuolo, güçlü rakibini mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor. Form grafiği yükselen Juventus ise deplasmanda da kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadele öncesinde Kenan Yıldız’ın ilk 11’de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Sassuolo-Juventus maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?