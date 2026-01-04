İngiltere Premier Lig’de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Everton ile Brentford, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Everton Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

Premier Lig'in 20. haftasında Everton ile Brentford karşı karşıya geliyor. Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt aranıyor. Brentford, puan tablosunda Everton'ın hemen üstüne çıkma hedefiyle sahaya çıkarken, ev sahibi ekip ise taraftarı önünde kritik bir galibiyet arıyor. Keith Andrews yönetiminde dikkat çeken bir çıkış yakalayan Brentford, bu formunu deplasmanda da sürdürebilecek mi? Everton evinde sürprize izin verecek mi? Premier Lig'de haftanın sonucu merak edilen maçında kazanan kim olacak?

EVERTON-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligde dokuzuncu sırada yer alan Brentford, Pazar günü 20. hafta maçında Everton'ın Hill Dickinson Stadyumu'na konuk olacak. Everton-Brentford maçı bugün saat 18.00'de başlayacak.

EVERTON-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Everton'ın Chelsea ve Arsenal ile art arda oynayacağı karşılaşmalar öncesinde zorlu bir fikstürden geçeceği öngörülüyordu. David Moyes yönetimindeki Merseyside ekibi, bu iki mücadeleden de istediği sonucu alamadı ve Chelsea'ye 2-0, Arsenal'e ise 1-0 mağlup oldu. Bu maçlara kadar oynadığı son beş karşılaşmanın dördünü kazanan Everton, yalnızca Newcastle United'a 4-1 yenilmişti. Ancak Chelsea ve Arsenal karşısında alınan üst üste mağlubiyetler, yılbaşı dönemine girilirken takımın moralini olumsuz etkiledi.

Everton, 27 Aralık'ta Burnley ile golsüz berabere kalarak mağlubiyet serisine son verse de, 2026 yılındaki son maçına üst üste üç karşılaşmada gol atamadan çıktı. Bu olumsuz tablo, 30 Aralık'ta Nottingham Forest deplasmanında sona erdi. City Ground'da oynanan mücadelede Everton, rakibini 2-0 mağlup ederken goller James Garner ve Thierno Barry'den geldi. Bu galibiyetle birlikte Moyes'in öğrencileri, 2025-26 sezonunda dördüncü kez üst üste lig galibiyeti alma hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Everton, Brentford'un deplasman maçlarında yaşadığı genel zorluklardan faydalanarak rakibinin kendilerini puan tablosunda geçmesini engellemeyi amaçlıyor.

Keith Andrews yönetimindeki Brentford, 2025'in son deplasman maçında Wolverhampton Wanderers'ı Molineux'da 2-0 mağlup etmişti. Ancak bu galibiyet öncesinde Batı Londra temsilcisi, Crystal Palace, Brighton, Arsenal ve Tottenham'a karşı oynadığı dört deplasman maçını kaybetmiş ve bu süreçte yalnızca bir gol atabilmişti.Brentford'un, Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti alıp alamayacağı belirsizliğini korurken, Everton deplasmanlarında yaşanan hayal kırıklıkları da dikkat çekiyor. Londra ekibi, Mayıs 2022'deki 3-2'lik galibiyetin ardından Everton'a konuk olduğu maçlarda gol sevinci yaşayamadı. Bu süreçte iki kez 1-0 mağlup olan Brentford, geçen sezon ise Goodison Park'ta oynanan karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu tablo, Brentford'un Merseyside ekiplerine karşı yaşadığı genel başarısızlığın da bir yansıması olarak öne çıkıyor. Londra temsilcisi, bu rakiplere karşı oynadığı son altı lig maçında galibiyet elde edemezken, üç karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların da beraberlikle tamamlanması, Brentford'un bu kez üç puana daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştığını gösteriyor. Andrews yönetiminde ligde dört maçtır yenilmeyen Brentford, bu seri sayesinde deplasman taraftarlarıyla birlikte ilk kez Hill Dickinson Stadyumu'na moralli bir şekilde çıkacak.

Pazar günü alınacak bir galibiyet ve Chelsea'nin Manchester City'ye kaybetmesi halinde Brentford, beşinci sıradaki rakibiyle puan eşitliğine ulaşarak üst sıralar için önemli bir avantaj elde edebilir.

