Senegal-Sudan maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda heyecan dorukta! D Grubu lideri Senegal, bugün Fas'ın Tanger kentinde Sudan ile karşılaşıyor. Pape Thiaw yönetimindeki Senegal, grup aşamasını 7 puanla zirvede tamamlayarak favori olduğunu gösterdi. Kwesi Appiah'ın çalıştırdığı Sudan ise, E Grubu'nu sadece 3 puanla 3. sırada bitirmesine rağmen en iyi üçüncüler arasına girerek turnuvada kalmayı başardı. Kağıt üzerinde Senegal'in açık ara favorisi olduğu bu karşılaşmada Sudan, tarihi bir sürprize imza atmak istiyor. Senegal ise hata yapmadan çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Peki Senegal-Sudan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm detaylar...