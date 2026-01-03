Nice-Strasbourg maçı canlı yayın: Saat ve kanal bilgileri!

Ligin en az gol atan takımlarından Nice, ligin en çok pozisyona giren ekiplerinden Strasbourg'u ağırlıyor. Ev sahibi ekipte 6 maçlık mağlubiyet serisinin getirdiği baskı hissedilirken, konuk ekip Strasbourg bu sezon dış sahada henüz istikrarı yakalayamadı. İstatistiklerin alt skorlu bir maça işaret ettiği bu randevu, her iki takım için de Avrupa yarışı adına kritik bir viraj olacak. İşte Nice-Strasbourg maçı detayları...