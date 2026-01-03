Genoa Pisa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Genoa-Pisa Serie A maçı futbolseverlerin gündeminde. 18. hafta kapsamında oynanacak mücadelede iki ekip de küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma, Genoa’nın sahası olan Luigi Ferraris Stadı’nda oynanacak.

Genoa-Pisa maçı canlı anlatım için TIKLA

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Genoa Pisa karşılaşması, küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor. 18. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki takım, ligde kalma yolunda kritik bir sınava çıkacak. Mücadele, Luigi Ferraris Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler, "Genoa-Pisa maçı ne zaman?", "Genoa Pisa maçı saat kaçta?", "Genoa Pisa hangi kanalda?" ve "maç şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için yayın saati ve kanal bilgileri büyük önem taşıyor. Genoa ile Pisa arasında oynanacak bu kritik Serie A maçında alınacak sonuç, küme düşme hattındaki dengeleri doğrudan etkileyecek. Peki, İtalya Serie A Genoa-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GENOA-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa-Pisa Maçı, 3 Ocak Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

GENOA-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa ile Pisa arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Genoa muhtemel ilk 11'i: Leali, Marcandalli, Ostigard, Vazquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo

Pisa'nın muhtemel ilk 11'i: Semper, Calabrese, Caracciolo, Canestrell, Toure, Piccinini, Aebischer, Vural, Angora, Tramni, Nzola

GENOA-PISA SERIE A MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN