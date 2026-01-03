Espanyol-Barcelona maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona Derbi heyecanı yaşanıyor. Topladığı 33 puanla 5. sırada yer alan ve son 5 lig maçını kazanarak muhteşem bir çıkış yakalayan Espanyol, evinde lider Barcelona'yı ağırlıyor. 46 puanla zirvede yer alan ve üst üste 8 galibiyet alan Hansi Flick'in Barcelona'sı, bu zorlu deplasmanda da kazanarak Real Madrid ile arasındaki farkı korumak istiyor. Form grafiği yükselen Espanyol ise taraftarı önünde lideri yenerek Avrupa kupalarına giden yolda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Espanyol-Barcelona derbisinin tüm detayları, muhtemel 11'ler, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde.