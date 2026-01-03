Evinde yenilmezlik serisi sürdüren Elche, 18. haftada 22 puanla 9. sırada konumlanırken, 35 puanla 4. sırada yer alan Villarreal'i ağırlıyor. Eder Sarabia yönetimindeki ev sahibi ekip, bu sezon kendi sahasında oynadığı 9 maçta da rakiplerine gol yolu vermedi ve 2026'ya bu muhteşem performansla başlamak istiyor. Öte yandan Marcelino'nun çalıştırdığı Villarreal, son maçta liderlik yarışında aldığı yenilginin ardından toparlanma peşinde. Konuk ekip, zorlu Elche deplasmanından 3 puanla ayrılarak yeniden galibiyetler serisine başlamayı hedefliyor. İşte Elche-Villarreal maçı detayları...

Elche-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Manuel Martinez Valero, La Liga'nın en sert iç saha savunmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Elche, geçtiğimiz haftayı 4-0'lık Rayo Vallecano galibiyetiyle kapatarak moral depolarken Eder Sarabia, takımıyla bu kez Villarreal'a karşı taktik bir üstünlük kurmaya çalışacak. Konuk ekip Villarreal tarafında ise, bu sezon deplasmanda gösterilen etkili performans ve Alberto Moleiro'nun son haftalardaki form grafiği en büyük güven kaynağı. Şampiyonlar Ligi potasını doğrudan etkileyecek bu randevuda, Elche'nin kale savunması mı yoksa Villarreal'in hücum zenginliği mi galip gelecek? İşte Elche-Villarreal maçının tüm detayları...

Elche-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche-Villarreal maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Manuel Martinez Valero Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da start alacak.

Elche-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Elche-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Elche-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Elche: Pena; Donald, Affengruber, Bigas; Neto, Nunez, Aguado, Febas, Valera; Rodriguez, Mir

Villarreal: Luiz Junior; Navarro, Marin, Foyth, Cardona; Pepe, Comesana, Parejo, Moleiro; Mikautadze, Perez