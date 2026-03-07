Fransa Ligue 1'de düşme hattında mücadele eden Auxerre ile formda olan Strasbourg, 25. haftada karşı karşıya geliyor. 18 puanla 16. sırada bulunan ve ligin en az gol atan takımı olan Auxerre, son haftalarda topladığı puanlarla umudunu canlı tutuyor ve taraftarı önünde kritik bir galibiyet peşinde. 35 puanla 8. sırada yer alan Strasbourg ise son 3 maçta Lyon galibiyeti, Marsilya ve Lens berberliğiyle çıkışını sürdürüyor. Deplasmanda kazanarak ilk 6'ya yaklaşmak isteyen konuk ekip, zorlu bir sınavla karşı karşıya. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Auxerre-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de l'Abbé-Deschamps'daki bu zorlu mücadeleyi hakem Jeremie Pignard yönetecek. Ev sahibi Auxerre, geçtiğimiz hafta Lorient deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek moral bulsa da, sahasındaki son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Danny Namaso ve Sinayoko'nun bitiriciliğine güvenen teknik heyet, Strasbourg'un hızlı geçiş hücumlarına karşı merkezi kalabalık tutmayı planlıyor. Konuk ekip Strasbourg cephesinde ise işler bir hayli yolunda; hafta içi Reims'i eleyerek Fransa Kupası'nda yarı finale yükselen konuk takım, ligde de son 9 maçının 7'sinde yenilgi yüzü görmedi. Gol krallığı yarışında iddialı olan Joaquín Panichelli, konuk ekibin bu geceki en büyük gol umudu olacak. İşte Ligue 1'de alt ve orta sıraların kaderini belirleyecek randevuya dair tüm detaylar...

Auxerre-RC Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 25. haftasındaki dev Auxerre-RC Strasbourg mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Auxerre-RC Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Auxerre-RC Strasbourg MUHTEMEL 11'LER

Auxerre: Leon; Senaya, Diomande, Okoh, Mensah; Owusu, Danois, Casimir, Oppegard; Namaso, Sinayoko

RC Strasbourg: Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli