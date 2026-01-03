Como-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya Serie A’da yeni yıl heyecanı Como-Udinese Calcio karşılaşmasıyla başlıyor. Como, 2026 yılının ilk maçında Stadio Sinigaglia’da Udinese’yi konuk edecek. Futbolseverler, Como-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor.

Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ederken, gözler Como-Udinese Calcio maçına çevrildi. 2026'nın ilk haftasında oynanacak mücadelede Como, taraftarı önünde sahaya çıkacak. Maçı takip etmek isteyenler Como Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularını araştırıyor. Ligde son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Como, Udinese karşısında galip gelerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Como Udinese Calcio maçını canlı izlemek isteyenler için yayın ve saat bilgileri merak konusu oluyor. Peki, Como Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Como-Udinese Calcio maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

COMO-UDINESE CALCIO MAÇI NE ZAMAN?

Como-Udinese maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

COMO-UDINESE CALCIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Como-Udinese maçı, saat 14:30'da başlayacak.

COMO-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Udinese arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak. Como 1907-Udinese Calcio maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Rodriguez, Douvikas

Udinese muhtemel ilk 11'i: Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara, Zaniolo, Davis

