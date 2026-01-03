Premier Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluk yarışının lideri Arsenal, 2026'nın ilk maçında deplasmanda zorlu bir sınav veriyor. Mikel Arteta'nın ekibi, 45 puanla Manchester City'nin 4 puan önünde zirvede yer alırken, Bournemouth deplasmanında galibiyetle yılın ilk 3 puanını almak istiyor. Ancak ev sahibi ekip, son 10 maçtır kazanamasa da geçen sezon Arsenal'i iki kez de mağlup etme başarısı göstermişti. İşte Bournemouth-Arsenal maçının tüm detayları, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

Bournemouth-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Arsenal karşılaşması, kağıt üzerinde favori görünen bir lider ile 'dev katili' kimliğiyle bilinen ev sahibini buluşturuyor. Arsenal, 2025 yılını 4-1'lik görkemli Aston Villa galibiyetiyle kapatarak gövde gösterisi yaparken; ev sahibi Bournemouth cephesinde ise teknik direktör Andoni Iraola, Manchester City'ye transferi gündemde olan ancak bu maçta sahada olacağı doğrulanan yıldız oyuncusu Antoine Semenyo'nun bireysel yeteneklerine güveniyor. Liderin son 4 maçlık galibiyet serisini sürdürüp sürdüremeyeceği, Premier Lig'de haftanın en çok merak edilen sorusu. İşte Bournemouth-Arsenal maçının detayları...

BOURNEMOUTH-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Bournemouth-Arsenal maçı, 3 Ocak Cumartesi günü Vitality Stadyumu'nda oynanacak.

BOURNEMOUTH-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 20. haftasında devleri buluşturan Bournemouth-Arsenal maçı, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Chris Kavanagh'ın yöneteceği Bournemouth-Arsenal maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard