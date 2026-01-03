Mali-Tunus maçı CANLI İZLE | Saat kaçta? Hangi kanalda? AFCON 2025

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan dorukta! Son 16 turunda Mali ile Tunus, Kazablanka'da tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor. A Grubu'ndan 3 puanla çıkan Tom Saintfiet yönetimindeki Mali, turnuvanın en dengeli ve formda takımlarından biri olarak dikkat çekerken, C Grubu'ndan 4 puanla gelen Sami Trabelsi'nin tecrübeli Tunus kadrosu, kupada ilerlemek için kararlı. Her iki takım da çeyrek finale yükselmek ve 2026 yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Futbolseverler, bu kritik eleme maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte Mali-Tunus maçının tüm detayları, muhtemel 11'ler ve maç öncesi son gelişmeler...