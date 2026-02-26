Galatasaray'ın ilk hamlesi olacak! Aslan'a sezon sonu bedava dünya yıldızı!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız ismi, ilk transfer hedefi olarak belirledi. Sarı-kırmızılıların bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldız için Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı da devreye sokacağı öğrenildi. | GS Spor haberleri
Son yıllarda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla ses getiren Galatasaray'ın yeni hedefi Bernardo Silva oldu.
Fotomaç'ın haberine göre, İngiliz kulübü Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva için harekete geçilmesi planlanıyor. Aslan; İcardi, Osimhen ve Sane hamlelerinde olduğu gibi Silva konusunda da yoğun bir çalışma yürütecek.
2017'den bu yana City'de forma giyen 31 yaşındaki 10 numara için bonservis bedeli ödenmeden transferin bitirilmesi hesaplanıyor.
CITY'DE BERABER OYNADILAR
Portekizli futbolcu ile Manchester City'de beraber oynayan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da transfer görüşmelerinde devreye girmesi bekleniyor.
Silva ile çok iyi arkadaş olan Sane ve İlkay'ın dünyaca ünlü futbolcuyu Galatasaray'a getirme adına yoğun çaba harcayacağı kaydedildi. Aslan'ın sezon bitiminde bu transferde mutlu sona ulaşabilmek adına görüşmelere hemen başlayacağı dile getirildi. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun ilk hamlesini Bernardo Silva ile yapmak istiyor.
INTER MIAMI İSTİYOR
Manchester City'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva'yı ABD'den Inter Miami de istiyor. Lionel Messi ile beraber Avrupa'dan flaş transferler yapan David Beckham'ın kulübü, Bernardo Silva'yı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Portekizli yıldızın Avrupa'da devam etmek istediği, MLS'e sıcak bakmadığı kaydedildi.
JUVE'DEN TEMAS
İtalyan kulübü Juventus, Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek istiyor. İtalyan kulübünün futbol direktörü Damien Comolli, Portekizli yıldızla görüşmeler yaparak Juve'ye transfer etmeyi amaçlıyor
31 yaşındaki futbolcunun ise Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağına göre hareket edeceği vurgulandı.
DRIES MERTENS GİBİ OLACAK
Sarı-kırmızılı kulüp, Bernardo Silva transferinde Dries Mertens'i referans alıyor. Belçikalı isimle 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Cimbom, Silva'dan da benzer katkıyı almak istiyor.
Mertens, kariyerinin son döneminde Galatasaray'da 10 numara oynamış ve başarılı bir iz bırakmıştı.