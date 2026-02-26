Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız ismi, ilk transfer hedefi olarak belirledi. Sarı-kırmızılıların bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldız için Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı da devreye sokacağı öğrenildi. | GS Spor haberleri

Fotomaç'ın haberine göre, İngiliz kulübü Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva için harekete geçilmesi planlanıyor. Aslan; İcardi, Osimhen ve Sane hamlelerinde olduğu gibi Silva konusunda da yoğun bir çalışma yürütecek.